Fernando Alonso está trabajando a tope para prepararse de cara al Dakar 2020. El asturiano, que participó y terminó el Lichtenburg 400, ha puesto rumbo a Catar donde se vio las caras con Nasser Al-Attiyah, una leyenda de las dunas.

El bicampeón de F1 terminó su primer 'raid' en Sudáfrica, después de comenzar con muy buen pie pero sufrir un vuelco y perder el sábado lo logrado el viernes. Al Attiyah, otro miembro de Toyota, se ofreció para darle una 'master class' sobre las dunas cataríes.

Y eso fue lo que hizo. Alonso, a través de sus redes sociales, compartió la experiencia con el piloto en las dunas a bordo de un buggy. Con Al-Attiyah al volante, Fernando pudo tomar buena nota de cómo se las gasta todo un campeón de la competición que el correrá en 2020: el Dakar.

Non stop. From South Africa to Qatar for more action. Driving and learning from the legend Nasser Al Attiyah in the dunes. Thanks my friend! Great first day ✊️✊️ #Qatar #dunes #Nasser #Toyota #toyotagazooracing pic.twitter.com/Yijlhw462q