A Fernando Alonso le queda un año más de contrato con Aston Martin. La intención del equipo inglés es renovarle una temporada más. Y a partir de ahí ir decidiendo en función de su rendimiento. Y el asturiano no piensa en la retirada en estos momentos.

Ha sido muy claro Fernando en una entrevista en 'Auto Motor Und Sport': 2024 será un año clave para medir sus fuerzas a sus 42 años. Y en estos momentos ni mucho menos piensa en dejar la Fórmula 1.

"El año que viene veré cómo me siento en 24 carreras. Si tengo la sensación de que ya no rindo lo que espero de mí, seré el primero en levantar la mano. Ese momento aún no ha llegado", ha dicho el piloto de Aston Martin.

Porque su rendimiento ha sido sobresaliente. Nada más llegar al equipo verde ha logrado todos los podios en 2023: los ocho. Y ha dejado algunas 'masterclass' espectaculares. Para la historia esa defensa sobre Sergio Pérez y si podio en el Gran Premio de Brasil.

"Ha sido mi mejor año desde 2012...", insiste el compañero de Lance Stroll. Otro curso más muy por encima del rendimiento de su compañero: "Con dos Red Bull, dos Mercedes y dos Ferrari, acabar entre los tres primeros parecía misión imposible".

Y a sus 42 años sigue demostrando que es uno de los mejores. Si la máquina que le proporciona el equipo es competitiva, Fernando siempre estará en la lucha. Y la victoria 33 sigue siendo su gran objetivo en la Fórmula 1.

El Aston Martin, el 12 de febrero

El próximo 12 de febrero Aston Martin presentará oficialmente el AMR24 que pilotarán Alonso y Lance Stroll la temporada. Una fecha marcada en el calendario para los fans de la Fórmula 1.