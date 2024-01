Ya es oficial. Fernando Alonso y Lance Stroll harán público su Aston Martin de 2024 el próximo 12 de febrero. Será en la fábrica de la escudería, situada en Silverstone.

El equipo ha publicado el anuncio con una imagen del rostro de Fernando y un mensaje muy claro: "Súper concentrados". Lo que deja claro cuáles son sus intenciones de cara a la temporada que viene después de los ocho podios logrados la pasada temporada.

12.02.24. Silverstone.

Hyper-focus.

