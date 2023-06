Ya ha pasado un mes desde el Gran Premio de Mónaco pero en la mente de los aficionados (y de parte del garaje de Aston Martin) aún colea la hipótesis de qué hubiera pasado si el equipo le hubiera puesto directamente los neumáticos intermedios a Fernando Alonso en lugar de los medios.

El asturiano apenas aguantó una vuelta en el Principado con el asfalto mojado y tuvo que parar de nuevo, perdiendo la posibilidad de aventajar a Max Verstappen.

Esto sí que no es una cábala, ya que tal y como expresó el propio jefe de Aston Martin, Mike Krack, Alonso habría salido por delante del neerlandés según su sistema informático.

Sobre eso le preguntaron a Fernando en Montmeló, y se mostró muy contundente al respecto. En unas declaraciones publicadas por 'As' a horas de que arranque el fin de semana en Canadá, se ve al Alonso más serio.

"Tomamos la decisión correcta. Con una bola de cristal, si sabes quién va a parar y qué condiciones habrá o si va a llover, al cien por cien paras y pones intermedios", afirmó.

Desde el sofá es muy fácil

El '14' cree que sobre el monoplaza y en el garaje no todo se ve tan fácil como "desde el sofá": "Pero no me gusta que en la F1 siempre se vea lo negativo. Desde el sofá es muy fácil. Si paramos y ponemos intermedios, solo se hablaría de la mala decisión de Red Bull por no haberlo hecho antes. Es la búsqueda ilimitada de la perfección en la F1".

"Nosotros vimos media pista seca y la otra media algo mojada. Si tenemos una parada gratis, ponemos seco, lo que llevan todos los demás, y llueve (lo que sucedió), todos volvemos a parar y seguimos en la misma posición", explicó.

De hecho, de haber montado intermedios con la pista seca, el resultado hubiera sido peor: "Pero si ponemos intermedios y no llueve, tendría que volver a parar y caería a la séptima posición. Así si tomando una mala decisión somos segundos en Mónaco... lo tomamos".

"Claro que si volvemos a ver la carrera pararíamos a por intermedios, pero ¿por qué no lo hizo Max? Era difícil saber lo que iba a suceder. No hablamos lo suficiente de los constantes aciertos de cada equipo, solo de los errores de alguno", zanjó.