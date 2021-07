El progreso que está experimentando Fernando Alonso con el Alpine A521 desde su 'redebut' en Baréin hace presagiar lo mejor de cara a la próxima temporada en Fórmula 1. Con el cambio normativo que se ejecutará en el 'Gran Circo' el próximo curso, el bicampeón del mundo espera volver a ganar, pero no quiere que pese sobre la escudería de Enstone el deber de subir al podio sí o sí cada fin de semana.

En un evento de Alpine celebrado en Barcelona, el asturiano ha analizado cómo ha transcurrido su regreso a la competición, así como sus perspectivas de futuro tanto en F1 como fuera de la disciplina.

Tal y como afirma el ovetense, no ha vuelto para 'pasearse': "En 2022 soñar es gratis. Trabajo con esa ilusión, yo y todos en Alpine. Puede haber una mezcla de cartas en el deporte y ¿por qué no nosotros? Pero no quiero titulares sobre ser campeones del mundo en 2022, porque luego hacemos quintos, está muy bien y parece una decepción. No estaría aquí si pensara que el año que viene estaré en la parte trasera de la parrilla".

Sobre la presente temporada, Alonso destaca la creciente igualdad con respecto al año pasado: "Estoy contento con el balance hasta ahora de la temporada. No tenemos un campeonato tan fácil como el año pasado, donde era un poco más barato hacer podio. En 2021 había un solo piloto en Red Bull que luchaba con Mercedes, Ferrari era sexto en constructores, fue atípico. Hacer quinto o sexto era una cosa factible y este año con la mejora de Ferrari ya se han colado dos coches, con Pérez en Red Bull también. Desde que Alpha Tauri comparte túnel de viento con Red Bull empieza a parecerse demasiado y se han metido otros dos coches. Mayor dificultad y el reto es para meterse entre los diez primeros".

"El año pasado era un poco más fácil estar entre los seis o siete primeros, aún así ya se sabía cuando se anunció, entonces se decía para qué volvía, porque no había posibilidad de ganar, y yo había dicho que sólo volvía para ganar. Más o menos lo que se esperaba. Un año de prepararnos muy bien para 2022 y el cambio de reglas", ha añadido.

A su vez, Alonso se ha referido al rendimiento de su compañero, Esteban Ocon: "Las primeras carreras Esteban hizo un trabajo muy bueno, sacaba el máximo partido al coche, particularmente el sábado, y yo no podía alcanzar sus prestaciones. Faltaba un poco de adaptación en mi caso, el no sentir muy bien los neumáticos, o quiero pensar que esa era la parte en la que más me faltaba. Me frenó un poco en cuanto a prestaciones en las primeras carreras. Ahora estoy más contento y cómodo con él coche, no sé si él está más incómodo o ha sido una evolución natural para todos después de las primeras carreras. Tsunoda, Ricciardo que va y viene en cuanto a prestaciones, Vettel... no sé los problemas de Esteban pero seguro que va a estar súper competitivo en breve".

Por último, el piloto de Alpine ha señalado que una vez que se retire definitivamente de la Fórmula 1 continuará relacionado con el automovilismo: "Por supuesto que volverá a haber Alonso, más allá de la F1. Rotundamente sí". Tras F1, IndyCar, Mundial de Resistencia y Dakar, ¿qué tendrá en mente Fernando?