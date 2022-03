Fernando Alonso no pudo cruzar la bandera a cuadros con el Alpine en el GP de Arabia Saudita. El asturiano abandonó en Jeddah a causa de, posiblemente, problemas de potencia que hizo que por radio dijera la frase que no queremos escuchar. "No power", se escuchó.

En ese sentido, Fernando, bicampeón del mundo de Fórmula 1, no entiende cómo es posible que solo tengan dos puntos.

"Hemos tenido un ritmo fuerte. Éramos sextos cuando hemos tenido el problema. El coche ha ido rápido y se ha sentido bien. Las sensaciones son mejores que los resultados", afirmó en 'DAZN'.

Porque no lo entiende: "Con estas prestaciones es increíble que solo tengamos dos puntos. Son muchos los que hemos perdido, pero tenemos ritmo. Debemos estar contentos".

"Los neumáticos estaban bien. Fuimos séptimos en clasificación y se ha visto que esa era nuestra posición real", cuenta Alonso.

Y se siente decepcionado: "No hemos logrado puntos. Hemos perdido mucho para el equipo y además se los hemos dado a nuestros rivales. Hay un largo camino".

"Tenemos que investigar lo sucedido", sigue diciendo Alonso sobre el problema que le ha hecho abandonar.

Para terminar, comentó el duelo con Ocon: "Nos hizo perder tiempo. Mi coche parecía ir un poco más rápido".