Max Verstappen va lanzado hacia su tercer título mundial y no parece que haya nadie capaz de pararle los pies. Lo hace, además, en la que 'a priori' iba a ser la temporada más larga de la historia con un total de 23 carreras.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Tal y como advirtió Stefano Domenicali, elcalendario de la Fórmula 1se está expandiendo cada vez más y recientemente se ha confirmado que el calendario de la temporada 2024 constará de 24 carreras.

Algo que ha levantado un gran revuelo dentro del mundo de la Fórmula 1, ya que son varios pilotos los que han manifestado su preocupación por el alto número de fines de semana que tendrán que pasar fuera de casa. Es el caso de, entre otros, Fernando Alonso y Max Verstappen.

24 races in 2024 with big steps forward in regionalisation 🌏

Introducing next year’s Formula 1 calendar 🗓️#F1pic.twitter.com/JTSWJL29yH