"Sí que es un posible fichaje para nuestra Academia", fueron las palabras de Helmut Marko tras la reunión de Silverstone con Pepe Martí. El piloto apadrinado por Fernando Alonsoestá haciendo un gran trabajo en Fórmula 3, y no es casualidad que en el equipo de Milton Keynes piensen en él.

En la última carrera de, el español remontó desde la decimotercera hasta la sexta posición, metiéndose en la pelea por el título confirmando con su actuación con su monoplaza que es probable que no tarde en dar el salto a 'El Gran Circo'.

Por el momento, este martes realizó varias declaraciones en 'SER', y desveló muchas cuestiones acerca de las dos reuniones con Red Bull y su relación con Fernando Alonso.

"Acabar en la academia de Red Bull, supongo que dependerá de mí", dijo. Por lo que debe ser constante y seguir progresando con el paso del tiempo para hacerse un hueco. "Cualquier academia se centra en el piloto que lo hace bien, los que están dentro de una academia es porque los seleccionan para estar ahí, así que depende de mí", añadió.

Pepe Martí tiene un deseo entre cejas desde hace tiempo: "Es mi sueño llegar a la F1, es mi sueño de toda la vida. Estoy en la F3 porque sueño con llegar a la Fórmula 1", justificó. "Lo voy a intentar con todos los medios y estoy rodeado de mucha gente que me puede llevar hasta allí y que me hace verlo cada vez más cerca".

A sus 18 años tiene un talento descomunal, pero asume que no haber podido participar en el Campeonato de Fórmula Regional Europea le supone una debilidad: "No soy rookie, pero tampoco tengo más experiencia que los demás". En parte esto le da más mérito, ya que en la F3 todos los pilotos han estado al menos un año en dicha competición, y Martí es tercero en la clasificación.

La relación de Pepe Martí con Fernando Alonso

"No tengo mucho contacto con Fernando, tengo el trato justo con él. Sí que es mi manager y sí que me ayuda en mis decisiones, pero él tiene su carrera y está muy ocupado con ella", explicó. "Le escribí con dudas antes del Gran Premio de Hungría y me contestó, pero yo no lo quiero molestar", confesó.

"El consejo que mejor me ha dado Fernando es que saque el máximo rendimiento", desveló su pupilo. "Es una oportunidad única para mí poder estar con él y que me ayude tanto", expresó.

Por último, dejó entrever que no desaprovechará el mínimo error de sus rivales: "Si tienes el coche para la sexta posición y el de delante falla, haz quinto".