Fernando Alonso ha ido de menos a más en los entrenamientos libres del Gran Premio Australia. En FP1 fue noveno y no consiguió completar una vuelta óptima con el neumático blando, pero en la segunda tanda ha demostrado que ha mejorado el rendimiento del A522, llegando a liderar la clasificación y terminando siendo cuarto, solo por detrás de Max Verstappen y los dos Ferrari.

La gran actuación del piloto asturiano en FP2 sobre el circuito de Albert Park sorprendió incluso a una de las grandes promesas del automovilismo y reserva de Alpine, Oscar Piastri. Al ver a Fernando Alonso en la primera posición, la cara del campeón de Fórmula 2 y Fórmula 3 lo decía todo.

oscar piastri after alonso went to p1 #AustralianGP pic.twitter.com/VQn05HPaR5 — lili³ (づ。◕‿‿◕。)づ 💙💛 (@soloveysolitude) April 8, 2022

A pesar de haber confirmado su continuidad en la Fórmula 1 la próxima temporada, Alonso ha abierto la puerta de salida a Alpine, por lo que podría correr para otro equipo. La presión que está ejerciendo el propio Piastri podría empujar al español a buscar un nuevo destino.

"Obviamente, si tuviera 25 años, no se hablaría de eso. Es una cuestión de edad, que la gente intenta encontrar un camino para los jóvenes talentos. Pero creo que se trata de rendimiento. Se trata de rendimiento, no de edad. Como dije a principios de año, todavía me siento competitivo y rápido y siento que estoy disfrutando de esta etapa en la Fórmula 1", confesó el piloto asturiano.

Alonso aplaza sus conversaciones con Alpine a "verano" y pone fecha a su posible retirada de la Fórmula 1: "Así que correré, supongo, un par de años más, dos o tres años más. Si es con Alpine, será bueno; si es con otro equipo, también será bueno".