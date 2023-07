El mercado de pilotos está en plena ebullición. Hasta ahora, pilotos como Lewis Hamilton, Charles Leclerc o Carlos Sainz han acaparado toda la atención por posibles cambios de equipo, pero en las últimas horas ha aparecido un nuevo nombre en el mercado, y no es otro que el de Fernando Alonso.

El piloto asturiano firmó el pasado verano un contrato con Aston Martin que, aunque se anunció como un vínculo por tres temporadas, el tercer año es opcional y solo Alonso puede decidir si quiere activarlo.

Sobre esa decisión ha hablado el propio Fernando, que asegura que aún no tiene nada decidido. "El año que viene me empezará a interesar un poco más. Ahora mismo lo he pensado, cómo no, lo he hablado con el equipo, cómo no. Pero lo hemos pospuesto para el verano de 2024", ha declarado Alonso a 'As'.

"Si fuese ahora el verano del año que viene, te diría que sí me interesa ver qué pasa en 2025, vamos a tener nuevo túnel de viento en Aston Martin y hay cosas que apetecen, que son atractivas, y me siento ahora con fuerza y energía", ha explicado.

El '14' asegura que sigue manteniendo la ambición a pesar de estar a las puertas de los 42 años: "No me pesan los viajes ni el entrenamiento, estoy con ganas. En las dos semanas que habían transcurrido desde Silverstone tenía ganas de subirme al coche y conducir".

Sin embargo, prefiere esperar y posponer la decisión hasta el próximo año. "Pero hay momentos, y los he pasado en mi carrera, en los que estás un poco saturado de viajes, de carreras. Si tienes un compromiso firmado a largo plazo, igual te pesa. Prefiero disfrutar y, si disfruto, ir renovando cada año", ha concluido Fernando Alonso.