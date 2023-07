Fernando Alonso está para seguir ganando. Está en la F1 para volver a lograr la victoria. En carrera, y en el Mundial. Sí, esa es su idea. Ese es su objetivo. Eso es lo que más se le pasa por la cabeza cuando piensa en lo que le queda. Cuando piensa en el motivo por el cual dejó Alpine para seguir con su trayectoria en Aston Martin.

Para tomar una decisión arriesgada, viendo dónde estaban los británicos hace escasamente un año. Una con la que, eso sí, ha acertado. Que le ha llevado a cosechar no pocos podios en este presente campeonato y que en Mónaco y en Canadá le tuvo peleando por el triunfo contra Max Verstappen.

Sí, ahora las cosas han cambiado, pero también pueden volver a hacerlo en lo que resta de Mundial. En palabras para el diario 'As', el bicampeón del mundo lo tiene más que claro.

"Estoy en un buen sitio y en un buen momento... pero no me obsesiona. Primero, una victoria. Luego, si gano el tercer título o no, dependerá de cosas que están fuera de mi alcance", reconoce.

"Aunque la 33 parece cerca..."

Y sigue: "Aunque la 33 parece cerca por los resultados y los podios sabemos que está lejos por el dominio de Red Bull".

"Este año es muy parecido a los 2007, 2010 y 2012, años en los que peleaba por el título. Así que sí, seguro que podría pelearlo sin esa ventaja de Red Bull", insiste.

Porque entre ceja y ceja solo tiene la victoria: "Cuando te bajas la visera siempre lo piensas. Piensas que vas a atacar, que vas a recuperar sensaciones en la salida y en la primera parada".

"Pero sí que hay un gran dominio de Red Bull. Necesitas una ayuda de otro equipo en forma de problema mecánico, de que les pase algo a ellos. Si no están a otro nivel", sentencia.

De momento, el suflé parece haber bajado tras lo visto en Austria, Reino Unido y también en Hungría. En una pista en la que el AMR23 debería ir bien, el auge de otros como McLaren ha hecho que a pesar de estar a 4 décimas de la pole veamos a Alonso salir en octava plaza.