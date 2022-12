Fernando Alonso afrontará a partir de esta temporada 2023 la que él ya admite que pinta ser su última aventura en Fórmula 1. El pasado verano, cansado de Alpine, firmó un contrato multianual con Aston Martin que le unirá a la escudería de Silverstone hasta, al menos 2024... pero, ¿qué pasará después con el asturiano?

Solo en los últimos meses, al bicampeón del mundo de F1 le han llegado tres propuestas para llevar a cabo una vez zanje su periplo en el 'Gran Circo'... o incluso estando en activo.

Vuelta al Dakar

La última ha llegado en boca de Nasser Al-Attiyah, ganador del último Dakar. Alonso, que ya disputó la prueba en 2020, nunca ha escondido su deseo de volver a competir en la legendaria prueba en el desierto... y seguro que lo tiene marcado como un objetivo.

"Estamos hablando todavía y espero convencerle. Le gustó mucho el Dakar y pienso que volverá. Estoy convencido de que estará de vuelta. Si no puede ser en 2024 será más tarde, pero volverá", ha señalado el catarí.

Al-Attiyah no solo aseguró que volverá al Dakar, sino también que le ve con opciones de poder ganar: "Lo conocía de la F1 y de repente me lo encontré como compañero de equipo en 2020. Toyota me pidió que le enseñase a afrontar las dunas. Estuvimos tres días en Qatar con temperaturas de 50 grados e hizo un trabajo extraordinario. Tiene un gran talento, pero son necesarios de cinco a seis años de experiencia antes de poder ganar".

Dado que la temporada en Fórmula 1 arranca en marzo y tras las palabras del vigente campeón del Dakar, no sería un imposible ver al asturiano arrancando 2024 en el desierto.

¿24 Horas de Le Mans junto a Max Verstappen?

En una entrevista en 'De Telegraaf' hace poco más de un mes, Alonso fue más allá y le lanzó una propuesta al ya campeón de F1 de esta temporada: ser compañeros de equipo en el WEC.

Fernando ya cuenta con bagaje en la competición tras coronarse en Le Mans 2019 de la mano de Toyota, pero siempre ha señalado que tras despedirse definitivamente del 'Gran Circo' querría volver disputar la mítica carrera.

"Sé que Max quiere hacer algo de Resistencia algún día y que le atraer correr las 24 Horas de Le Mans. Ciertamente estoy abierto a hacer eso juntos", explicó.

"Creo que deberíamos darle una oportunidad a esta idea si podemos conducir para un equipo competitivo", añadió en una oferta más que jugosa para Verstappen, que también ha afirmado en más de una ocasión que querría correr en otras pruebas de automovilismo.

De hecho, el neerlandés le abrió los brazos a Alonso días después: "Fernando nunca dejará de correr. Quizá en ese sentido sea algo diferente a mí. Sería bonito que podamos tener una ocasión de correr juntos en Le Mans".

"Si él lo hace es que quiere ir a por la victoria y hacerlo con un coche competitivo. Y yo soy exactamente igual en eso", dijo a la edición de Países Bajos de 'Motorsport'.

"Tiene 41 años y sigue pilotando. Estoy seguro de que será igual de competitivo con 50. Nos queda tiempo, y no quiero precipitarme. Muchas cosas están cambiando en las carreras de Resistencia", añadió.

¿Y seguir en F1 con Aston Martin fuera del monoplaza?

Es la opción más remota, pero desde la escudería ya se lo han propuesto: si en 2025 o 2026 el nivel de Alonso ya lo le permite seguir en el trazado, quieren que Fernando siga con ellos en el muro y en la fábrica.

Mike Krack, en declaraciones que recoge 'The Race', habla así del bicampeón: "Ya hemos tenido muy buenas conversaciones con él. Esto, en mi opinión, puede ir más allá del pilotaje".

"Fernando se une a nosotros como una parte central del equipo y tenemos que ver cómo se va a desarrollar esto, pero creo que puede tener un papel importante que desempeñar en el futuro del equipo", añadió uno de los 'jefazos' del equipo Aston Martin.

Seguir en Fórmula 1 con la ilusión de ganar, exprimir toda su experiencia desde el garaje, luchar por vencer en el Dakar o volver al WEC junto a Max Verstappen: ¿Cuál será el próximo capítulo en la historia de Fernando Alonso?