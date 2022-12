Max Verstappen y Fernando Alonso. Fernando Alonso y Max Verstappen. Sí, una pareja que no precisamente pocos querrían ver compitiendo con el mismo coche. Con los mismos colores. Con el mismo objetivo. Una pareja a la que el propio bicampeón asturiano abrió la puerta... para que ahora el neerlandés haga lo mismo.

Porque el piloto de Red Bull estaría encantando en caso de tener que correr junto al español. En caso de que, de poder darse el caso, compartir volante con el que en 2023 estará en Aston Martin a sus 41 años.

Complicado es que sea en la Fórmula 1... pero no en la Resistencia. No en el WEC. No en las 24 Horas de Le Mans. Ahí apuntó Fernando, y ahí es donde quiere estar Verstappen en un futuro en caso de probar algo lejos del 'Gran Circo.

"Fernando nunca dejará de correr. Quizá en ese sentido sea algo diferente a mí. Sería bonito que podamos tener una ocasión de correr juntos en Le Mans", dice Verstappen.

Y sigue: "Si él lo hace es que quiere ir a por la victoria y hacerlo con un coche competitivo. Y yo soy exactamente igual en eso", dijo a la edición de Países Bajos de 'Motorsport'.

"Tiene 41 años y sigue pilotando. Estoy seguro de que será igual de competitivo con 50. Nos queda tiempo, y no quiero precipitarme. Muchas cosas están cambiando en las carreras de Resistencia", cuenta el neerlandés.

Así pues, posible es ver a Alonso y a Verstappen exhibir sus dotes de pilotaje en la carrera más emblemática del Mundial de Resistencia. Fernando ya sabe lo que es ganar en Le Mans, lo ha hecho por dos ocasiones.