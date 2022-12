Desde que Fernando Alonso anunciase que cambiaba Alpine por Aston Martin y comenzara a dar cuenta pública de los constantes problemas de fiabilidad que tenía su coche en contraste con el más consistente monoplaza de Esteban Ocon, desde el garaje de Enstone comenzaron a emanar 'palos' al bicampeón de Fórmula 1.

Primero fue Ocon, que aseguró que él realizaba el "98%" del trabajo del equipo, dejando en muy mal lugar al asturiano. Seguidamente llegó Laurent Rossi, CEO de Alpine, que haciendo uso de las palabras del piloto francés aprovechó para 'atizar' a Alonso.

Lejos de meterse en líos, Fernando ha respondido con elegancia por redes sociales, y parece que Ocon ha creído oportuno recoger cable con el piloto que le dejó en bandera su primera (y hasta la fecha única) victoria en F1.

En declaraciones a 'Racingnews365.com', el galo se ha rendido ante la veteranía del ovetense: "No estoy a su nivel de experiencia, pero como cualquier otro piloto, aprendes, especialmente con un nuevo compañero de equipo porque tienen diferentes formas de trabajar".

De hecho, destaca sobre todas las cosas la visión que tiene Alonso de la carrera y su capacidad de anticipar acontecimientos y prever lo que va a ocurrir.

"Ha sido interesante trabajar con un campeón del mundo y ver lo que estaba haciendo. Su conciencia en general de todo, de dónde está en la carrera, sabe con quién está compitiendo y siempre está dos paradas en boxes por delante", ha señalado.

"Mi primera carrera de tres paradas fue en Bahréin este año y todavía tengo poca experiencia en dos paradas, pero he hecho muchas carreras de una sola parada. Ser consciente y comprender estas carreras es definitivamente algo que he visto", ha añadido.

Por último, el francés no ha dado puntada sin hilo y ha vuelto a sacar pecho por el resultado final de la temporada: "Espero que él también haya aprendido de mí, porque si sólo yo hubiera aprendido de él, eso significaría que me habría vencido por mucho, lo cual no es el caso. Ha sido agradable trabajar contra alguien que pone el listón tan alto".

Paradójicamente, con el Mundial finalizado y los puntos sobre la mano, ha sido la propia Fórmula 1 la que ha situado a Fernando Alonso por encima de Esteban Ocon en el nivel demostrado. El próximo año, uno en Aston Martin y otro en Alpine, se vendrá una interesante lucha en la zona media.