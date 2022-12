Fernando Alonso abandonó durante dos años la Fórmula 1 en busca de nuevos retos. Probó los óvalos, la resistencia y el Dakar, dejando en todos buenas sensaciones. Tan buenas, que todos le quieren de vuelta en sus competiciones, como por ejemplo Nasser Al-Attiyah, ganador del último Dakar, que cree que el español volverá a probar la prueba del desierto.

El español tiene 41 años, pero el Dakar es una prueba en la que compiten gente veterana, como es el caso de Carlos Sainz (60 años) o el propio Al-Attiyah (51). Esto le sigue manteniendo con opciones de volver y ser muy competitivo en la prueba, como demostró en 2020 cuando participó.

En esa edición su compañero de equipo fue el catarí, que en la gala de premios de la FIA aseguró que Alonso volverá a disputar la prueba: "Estamos hablando todavía y espero convencerle. Le gustó mucho el Dakar y pienso que volverá. Estoy convencido de que estará de vuelta. Si no puede ser en 2024 será más tarde, pero volverá".

Al-Attiyah no solo aseguró que volverá al Dakar, sino también que le ve con opciones de poder ganar: "Lo conocía de la F1 y de repente me lo encontré como compañero de equipo en 2020. Toyota me pidió que le enseñase a afrontar las dunas. Estuvimos tres días en Qatar con temperaturas de 50 grados e hizo un trabajo extraordinario. Tiene un gran talento, pero son necesarios de cinco a seis años de experiencia antes de poder ganar".

Alonso tiene firmado un contrato multianual con Aston Martin que mínimo le ata a la escudería británica hasta 2024. Sin embargo, el Dakar es una prueba que se disputa a principios de año, fuera de coincidencias con el calendario de Fórmula 1. Además, el asturiano ya prefirió disputar otra prueba antes que una carrera de Fórmula 1, como hizo en 2017 corriendo la Indy 500 antes que el Gran Premio de Mónaco. Solo el tiempo dirá si Fernando Alonso estará en el Dakar de 2024.