Se acabaron las vacaciones, este fin de semana vuelve la emoción, vuelve la Fórmula 1 con el GP de Países Bajos, donde se verá si hay algún equipo capaz de complicarle la vida a los Red Bull, y en concreto a Max Verstappen, que corre en casa.

Fernando Alonso continúa tercero en el Mundial, pero la diferencia con Lewis Hamilton es escasa. Por ello, el asturiano sabía de la importancia de descansar: "Llego con las pilas cargadas, he estado con la familia, en casa y gente para desconectar, se necesitaba tras un julio muy muy cargado con cuatro carreras, y especialmente la gente del equipo".

El bicampeón del mundo logró seis podios al comienzo de temporada, pero Alonso no se muestra desesperado por volver al cajetín: "No estaría decepcionado si ya no me subo más al podio, la pelea es dura ahora mismo, estamos cuatro equipos ahí peleando, y repetir los seis anteriores será complicado, pero estaría feliz si logro dos o tres más".

La exigencia en esta fase de la temporada será máxima para Aston Martin. En la batalla por ser el segundo mejor constructor están luchando con Mercedes, Ferrari y McLaren, y es todo un mérito tener a Fernando Alonso tan solo por detrás de Verstappen y 'Checo' en la clasificación.

"Acabar tercero el Mundial no sé, cada fin de semana cambia un poco el equilibrio, ahora está Mercedes arriba, según quien traiga mejoras. Nosotros debemos volver al nivel de las primeras carreras y veremos", reconoció Alonso.

Para ello, este fin de semana en Zandvoort, Aston Martin contará con un nuevo paquete aerodinámico, además de otras mejoras. Un gran paquete en conjunto que llegará en Países Bajos.

"En realidad espero de estas novedades, tras las otras dos, que funcionen bien, que nos sigan dando la dirección de mejora del coche para estas carreras e incluso el año que viene", sentenció.