La primera mitad de temporada de Aston Martin ha sido prácticamente perfecta si se compara con lo que se vivió el año pasado en el equipo británico, donde apenas podían puntuar los domingos. Ahora, de la mano de Fernando Alonso, están peleando por ser segundos en el campeonato.

Sin embargo, el rendimiento en las últimas carreras se ha visto afectado por la mala optimización y adaptación de las mejoras al monoplaza. Algo que ha derivado en la duda de si Aston Martin está preparado para pelear por cosas grandes y mantener el nivel.

De todo ello ha querido hablar Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin, a través de unas declaraciones recogidas por 'Motor.es', asegurando que todavía existe "un largo camino por recorrer".

"Sólo hemos dado un paso. Y el progreso no será lineal. Habrá momentos en los que superarás tus objetivos, como lo hicimos a principios de este año. Pero también habrá momentos en los que no obtendrás resultados simplemente porque también te afectará el comportamiento de otras personas, algo sobre lo que no tienes control", asegura el mandamás.

Asimismo, Krack es consciente de lo que necesita el equipo: "Continuidad, desarrollo del equipo, desarrollo de herramientas, desarrollo de procesos. Todavía estamos reorganizando parte de nuestra estructura para tratar de identificar áreas en las que podemos mejorar".

"Hay que establecer objetivos realistas. Pero por eso también hay gente como Dan (Fallows), como Eric (Blandin). Tienen mucha experiencia, saben lo que se puede lograr y lo que no", añade.

Además, por si fuera poco, Mike también habla de los límites del equipo y es bastante autocrítico: "No somos un equipo de primer nivel. Primero tienes que desarrollar tu equipo para estar en esa liga. No estamos en ese nivel".