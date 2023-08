La Fórmula 1 regresa este fin de semana después de unas vacaciones de casi un mes en el que los equipos han tenido tiempo para desconectar. Además, el parón de verano les ha servido a los pilotos para recuperar energías y afrontar de la mejor manera posible el segundo tramo de temporada.

En el caso de Max Verstappen, las vacaciones se le han complicado algo más de lo que esperaba. Más allá de la desconexión en la playa, el piloto neerlandés podría ser procesado por cometer una serie de ilegalidades a bordo de un superdeportivo.

En un vídeo que se subió a las redes sociales se ha podido ver como Max circulaba a 124 kilómetros por hora en una vía de 90. Es decir, 34 km/h por encima del límite permitido. Además, por si fuera poco, el bicampeón del mundo se mantiene en el carril izquierdo y está utilizando unos auriculares mientras conduce.

Unas acciones que están terminantemente prohibidas en el código de circulación y que podrían acarrearle más de una sanción a Verstappen. El superdeportivo en cuestión en el que se encontraba es un Aston MartinValkyrie, un coche construido con la colaboración de Red Bull Racing y con una potencia de 1139 cv.

Even during summer break Max is driving a Newey spaceship😭 pic.twitter.com/9qAMW0agSB