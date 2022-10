Red Bull se encuentra en la diana después de que se haya conocido que infringió las leyes del límite presupuestario y superó el techo de gasto establecido por la FIA.

Escuderías y pilotos han cargado contra la marca de las bebidas energéticas, pero pocos han sido los que se han puesto en lugar de los austriacos.

Fernando Alonso, sin embargo, sí se ha mostrado comprensivo con la situación de Red Bull ya que los de Max Verstappen, al igual que otros equipos en el pasado, han explotado las zonas grises del reglamento para prosperar.

"El techo de gasto es nuevo, pero siempre ha habido otras cosas en las que podías explorar las zonas grises. La gente que ganó campeonatos siempre lo hizo explorando las zonas grises", ha señalado en rueda de prensa de Austin.

"Luego, los otros equipos los copian y llegan a ese nivel. O esa cosa que esta permitida hasta hace dos carreras es prohibida. Esa es la naturaleza de la F1", ha añadido.

De hecho, Alonso ha ido a más y ha puesto ejemplos pasados: "No puedo recordar un campeón que no haya explotado algún elemento que haya sorprendido a otros equipos: Brawn, Red Bull en 2012, el dominio de Mercedes... Ferrari ganó dos carreras en 2019 con algo que todo el mundo sabía que no era legal y no pasó nada. Esas dos victorias siguieron ahí. Imagina si hubieran ganado el Mundial con ese motor. Al final, confío en la gente que tiene el poder. Yo soy sólo un piloto".