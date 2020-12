Fernando Alonso subió hace unos días unos vídeos a sus redes sociales bebiendo una bebida isotónica, RAW Super Drink, y pedía ayuda a sus seguidores para que le dijeran dónde podía comprar más.

El asturiano hizo promoción de la bebida sin darse cuenta y unas horas más tardes la marca contactó con Alonso para agradecerle su interés y obsequiarle con unas cajas llenas de esta bebida. Ahora, se han convertido en uno de sus patrocinadores y lo han anunciado con una entrevista al piloto de Fórmula 1 donde le han preguntado sobre el desgate físico que supone una carrera.

"Depende de cada gran premio, de la exigencia física del trazado, también de las condiciones o del país en el que corras. Hay países como Singapur o Malasia que son carreras muy físicas, con mucha humedad y puedes perder hasta 4 kilos al final de carrera", ha asegurado el asturiano.

Además ha confesado dos episodios que sufrió de deshidratación y que le pasaron factura: "Una fue en Malasia 2005, que se estropeó el sistema de bebida que tenemos en el coche y no pude beber nada durante la carrera, había muchísima humedad y empecé a sudar ya en las primeras vueltas. Recuerdo estar en el podio con una sensación de mareo importante, estaban los mecánicos ahí abajo, veía solo manchas, me encontraba realmente débil. Era una clara deshidratación".

"Otro episodio fue en Baréin. Se soltó un manguito de un radiador dentro del habitáculo, estaba dando justo al asiento, el asiento cogió una temperatura enorme, me quemé un poco el lado derecho de la espalda y claro al sufrir una quemadura el cuerpo pide muchísima hidratación extra así que cuando acabé la carrera caí 'KO' en manos de mi fisio y estuve media hora con poca conciencia", ha continuado explicando Fernando.

Y es que el piloto de Renault ha asegurado que para ellos es muy importante estar bien hidratados especialmente debido a las altas temperaturas a las que están sometidos: "Para cualquier deportista es fundamental, tanto la nutrición como la hidratación, y para un piloto pues incluso un poquito más. Estamos en un habitáculo cerrado, con el mono, el casco, con todas las prendas ignífugas y con el calor del coche también, dentro del habitáculo de un fórmula 1 se llegan a alcanzar unos 55 o 58 grados en una carrera. Así que bueno una buena hidratación tanto antes y durante la prueba para recuperar después es fundamental".

Alonso es conocido por querer probar todos los retos posibles y atreverse a competir con los mejores. Ahora ha confesado que le gustaría llegar a ser suficientemente bueno en los esports para poder enfrentarse a los mejores. "Me gustan los esports, me gustan el boom que está teniendo, creo que es una cosa buena que nos va a pasar a todos en el futuro, es una manera y un estilo de vida que hay que adaptarnos a como está evolucionando el mundo y no hay que cerrar las puertas a nada. Yo creo que hay mucho talento dentro de los esports y mucho futuro, digamos que las posibilidades son ilimitadas porque no conocernos hasta donde van a llegar. Así que me gusta seguirlos, me gusta estar dentro me gusta practicar mucho. Los simuladores dentro de la Fórmula 1 han sido siempre una herramienta muy útil en las fábricas pero ahora estamos viendo que hay simuladores ya para casa con una tecnología muy parecida a la que tenemos a nivel profesional así que puedes utilizar en tu casa mucho de esos simuladores y herramientas que son muy útiles. Y luego pues no me considero un experto todavía pero con práctica ojalá pueda hacer algún reto con los grandes expertos de los esports", ha zanjado Alonso.