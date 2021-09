En su regreso a la Fórmula 1 tras un parón de dos años, Fernando Alonso aseguró que había vuelto con un único objetivo en mente: ganar. Debido a la eclosión de la pandemia, el cambio reglamentario se vio pospuesto a 2022, por lo que las escuderías vieron en 2021 un año de transición en el 'Gran Circo'.

Desde un primer momento, Alpine explicó que todos los esfuerzos estaban destinados a tener un monoplaza competitivo de cara al próximo año.

'El Plan', como se le conoce a la idea que mantiene la escudería de Enstone para 2022, tiene mucho que ver con un factor: el económico. En este año de transición es clave evitar gastos innecesarios con el objetivo de aumentar el techo presupuestario la próxima campaña, dado que cualquier accidente supondría tener menos dinero para el nuevo año.

Sobre ello ha hablado Fernando Alonso en declaraciones a 'SoyMotor.com', explicando que para Alpine es vital no tener accidentes: "En la fábrica estamos preparando lo mejor que podemos el proyecto de 2022. Con el techo presupuestario y todas las implicaciones que tenemos en Fórmula 1 ahora mismo, intentamos hacer el trabajo los domingos también: no tener accidentes, no tener incidentes que supongan un dinero extra para el equipo".

"Hasta ahora hemos sido muy buenos en los fines de semana de carreras y ahora toda la concentración y todo el dinero en 2022", ha añadido.

Paralelamente, en lo referido a la presente temporada, 'Magic' espera que Alpine pueda terminar el Campeonato de Constructores en la quinta posición, lugar que actualmente ocupan por delante de AlphaTauri y Aston Martin, sus rivales directos.

"Creo que vamos bien en todos los frentes. Estamos haciendo nuestro trabajo los domingos. Quizás no tenemos el coche para competir respecto a rendimiento puro con AlphaTauri y con Aston Martin, pero tenemos el equipo para competir contra ellos los domingos, para sumar puntos", señala el ovetense.

"Vamos a intentar luchar por esta quinta posición en el Campeonato de Constructores hasta el final si es posible. En ese aspecto creo que vamos bien respecto al equipo de carreras", zanja.