Ha sido una mañana muy movida en el mercado de la Fórmula 1. No en el de pilotos, si no en el de jefes de equipo. Andreas Seidl ha firmado con Alfa Romeo, Andrea Stella con McLaren y Fred Vasseur se ha convertido en el nuevo jefe de la escudería Ferrari.

Con respecto a Stella, un viejo conocido de Fernando Alonso, se ha marchado a McLaren, donde la temporada que viene se incorpora Oscar Piastri al equipo que ya completaba Lando Norris.

El asturiano le ha deseado suerte con un cariñoso mensaje a través de sus redes sociales: "Muy feliz por ti, Andrea".

Stella y Alonso trabajaron juntos tanto en McLaren como en Ferrari. Antes el ingeniero había trabajado con dos campeones del mundo en la escudería de Maranello: Michael Schumacher y Kimi Raikkonen.

Aunque no en el mismo equipo (Stella en McLaren y ahora Alonso en Aston Martin), ambos volverán a reencontrarse en la parrilla de la Fórmula 1.

I’m so happy for you Andrea 👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/X242VKYzd8