Ya lo dijo tras la clasificación al sprint del sábado y así ha sido. Fernando Alonso no ha "levantado el pie" cuando sus rivales le han apretado para que sobrepasara los límites de pista, cansado de que Michael Masi, director de carrera, no solo no le explique el por qué se permite, sino tampoco responda a los mensajes de Alpine.

"Siempre he sido un piloto limpio y lo seguiré siendo durante toda mi carrera. Además, creo que soy de los pocos que no tiene puntos en la licencia, para ser sincero", ha señalado el bicampeón del mundo de F1 tras el GP de Gran Bretaña.

"A lo que me refería el sábado es que me sentía un poco como un idiota, lo dije en Austria, al respetar las regla. Intentamos hablar con el director de carrera y de decir siempre o de culpar las cosas que otra gente hace sin mucho éxito o respuestas y eso es extraño, así que no quiero estar culpando ni llorando en cada carrera por algo que hacen los demás", ha explicado.

"La estrategia en las primeras carreras no tenía ninguna solución o no nos dio ninguna solución, así que entendimos que la solución es hacer lo que están haciendo los demás. Eso es lo único que podemos hacer", ha añadido.

Seguidamente, el asturiano ha equiparado su situación en F1 con Dirección de Carrera a la que se vive en el fútbol con los árbitros.

"Tratamos de ser justos y de decir al árbitro 'mira, están jugando con las manos en el área', pero si los árbitros no hacen nada, entendemos que nosotros también podemos jugar con las manos en el área, así que lo hacemos", ha señalado Alonso.

Por último, Fernando ha mandado un dardo a la competición actual: "Desearíamos no tener que hacer eso porque aparentemente algunas cosas están permitidas en la Fórmula 1 de hoy en día y las copiamos y no nos sentimos fuera del deporte. No es el lado oscuro, es jugar con las mismas reglas que el resto".