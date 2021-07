Sabía lo que harían sus rivales y tenía clara la estrategia. La salida de Fernando Alonso en la carrera al sprint de Silverstone fue magistral: de undécimo a sexto.

Así lo ha explicado posteriormente: "Tenía la intención de adelantar a Lando Norris por fuera porque todos se salían por fuera en la primera vuelta y si él seguía por dentro yo iba a seguir por fuera a tope".

Por fuera ganó todas esas posiciones, sorprendiendo a sus rivales que se vieron obligados a batallar con él para adelantarlo. Sólo lo lograron Lando Norris y Daniel Ricciardo y el asturiano partirá séptimo mañana.

Sobre el formato sprint, lanzó un mensaje claro: "Me lo he pasado bien al principio luego ha sido bastante regular, para vosotros ha sido un sprint race y para mí una maratón porque no acababa esta carrera con tanto defenderse".

"Tenemos más confianza en la primera curva que muchos rivales y lo utilizamos para recuperar posiciones, pero luego como digo estábamos fuera de donde teníamos que estar y los neumáticos rojos tenían mas degradación y tuvimos que aguantar pero bueno de cara a mañana recuperamos posiciones y contentos con eso", ha explicado Alonso.

Un Alonso que tiene muy claro las limitaciones de su Alpine: "Cuando tenemos un coche mas rápido que nosotros detrás en recta no podemos hacer nada y a veces es mejor dejarles pasar pronto".