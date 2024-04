El choque de Fernando Alonso y Carlos Sainz ha sido, sin duda, la imagen de este sábado en el Gran Premio de China. Los dos pilotos españoles se pasaron toda la carrera al sprint peleando por la tercera posición, hasta que, a falta de cuatro vueltas para el final, el de Ferrari pasó al ataque.

Al intentar adelantar a Alonso, Sainz tocó con su alerón delantero el lateral del Aston Martin, provocándole un pinchazo y daños en el fondo plano. En la siguiente frenada, Fernando Alonso atacó al '55' y le arrinconó hacia el exterior de la pista, y el madrileño respondió haciendo lo propio dos curvas más tarde.

Al concluir la carrera al sprint, Fernando Alonso habló sobre esta reacción y se mostró disgustado con la actitud de Carlos Sainz."En la curva 8, Carlos no me dejó espacio y en la 9 yo quise hacer lo mismo. La diferencia es que yo me abrí para dejar espacio y él no se abrió", dijo en 'DAZN'.

No obstante, el ovetense asegura que, pese al abandono, la carrera al sprint le dejó buenas sensaciones de cara a la carrera principal de este domingo.

"He disfrutado. Pensé que íbamos a caer muchas posiciones. Le íbamos pidiendo mucho a los neumáticos. Era difícil mantener a todo el grupo detrás. Hubiese acabado séptimo seguramente, así que no podía hacer mucho más", concluyó Alonso.