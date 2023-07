Fernando Alonso acabó en novena posición el Gran Premio de Hungría, lo que supone el peor resultado de la temporada. Un resultado doloroso, más en Hungaroring donde había muchas esperanzas depositadas en una gran actuación.

Sin embargo, fue un baño de realidad. Alonso terminó noveno y Stroll décimo, quedando como el quinto equipo en discordia. Un bajón considerable desde el inicio de la temporada cuando eran claramente el segundo mejor equipo.

Y esta nueva realidad la ha asumido el propio Fernando Alonso. Al acabar la carrera, fue muy sincero respecto al nivel de Aston Martin: "He tenido una carrera un poco solitaria. No habría ritmo para atacar ni grandes rivales por detrás con los que pelear. Nos faltaban siempre esas tres o cuatro décimas. Una carrera solitaria".

"Hemos sumado menos puntos de lo que queríamos. Hemos caído en rendimiento. No hay duda de que estamos sufriendo. Estamos trabajando duro y es momento de apretar los dientes y de estar concentrados. Lo bueno que teníamos que ya no está. Lo que hemos mejorado, hay que retenerlo y mejorar el coche".

Con la finalización de la carrera en Hungría, se llega a la mitad del campeonato. Una primera mitad que Alonso califica de sobresaliente: "Estas dos carreras han ido regulares, pero califico de sobresaliente la primera mitad. En la segunda parte tenemos que intentar mejorar".

La siguiente cita antes de parón veraniego en Spa. Una cita en la que también esperan sufrir, más teniendo en cuenta que hay formato al sprint: "Será complicado. Creo que necesitaríamos cuantos más libres mejor para probar. Si tenemos dudas, si funciona o no. El sprint no nos va a ayudar. Igual llueve, en Spa no se sabe nunca".