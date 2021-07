Tal y como afirmó el propio Fernando Alonso este jueves, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha regresado a la categoría reina con un único objetivo: ganar.

Con el cambio de normativa en la mira de cara al próximo año, el ovetense espera que Alpine se iguale con los 'cocos' de la parrilla y así recuperar competitividad para poder optar a algo más del 'top ten'.

Para Alonso, este 2021 está siendo un año de preparación y adaptación en el que está conociendo el monoplaza: "A la hora de conducir he encontrado retos nuevos, no con la vuelta a la F1, si no más específicos con el equipo. Porque Renault estos últimos años ha evolucionado hacia una configuración de dirección asistida y suspensión delantera que te da ciertas sensaciones en el volante cuando giras a las que yo no estoy acostumbrado o el McLaren era de otra filosofía. Una cosa que le está pasando a Ricciardo de manera opuesta".

"Esa falta de feeling pues quizás no te hacía disfrutar al máximo de las sensaciones que te da el coche o no tenías toda la información, pero sí que a partir de Mónaco o Bakú hicimos algunos cambios y estoy disfrutando más. Austria 1 en la clasificación fue fantástico conducirlo con poca carga de gasolina y con ese nivel de agarre y completar unas vueltas buenas. Austria 2 hubiese sido mejor la Q2 si llega a salir bien, pero contento. En Silverstone es otro circuito con curvas rápidas que en teoría será espectacular conducirlo allí también", ha añadido en declaraciones recogidas por 'Motorsport.com'.

A pesar de la superioridad manifiesta de Red Bull y Mercedes, Alonso no se cierra las puertas del podio en alguna carrera: "Siempre piensas en positivo, da igual que salgas un poco más retrasado o un poco mejor, que siempre piensas a ver si la estrategia va bien. Este año han sido salidas muy limpias, que no ha pasado nada. Pero esto puede cambiar en cualquier momento, si llegas a Silverstone o Hungría y se tocan los dos Mercedes y un Red Bull o algo, tres fuera de la lista. Puede llegar la oportunidad, como vimos en Mónaco… que Charles no salió y Bottas se quedó en el pitstop. En Bakú Hamilton se fue y Verstappen reventó la rueda y de repente Gasly hizo segundo. Siempre hay una posibilidad y siempre hay esas esperanzas".

De hecho, al ser preguntado, se ha atrevido a apuntar dos trazados en los que puede dar la sorpresa: "No sé, no tengo tan claro como otros años cuáles son los circuitos mejores o peores. Ha habido un poco de... ha sido aleatorio el rendimiento de algunos coches en algunos circuitos".

"Vamos a decir por romanticismo Hungría, porque logré mi primera victoria allí y está a la vuelta de la esquina. Y luego... no sé, quizás el nuevo en Arabia Saudí, a ver si en un trazado nuevo y con pocos entrenamientos tenemos la oportunidad de destacar", ha zanjado 'Magic'.