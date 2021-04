Portimao es la tercera fecha del calendario y Fernando Alonso, con una unidad en su casillero tras el punto conseguido en Imola, es consciente de la dificultad del trazado luso: "Va a ser difícil aquí, seguro".

"Fue difícil en Ímola y lo será aquí, porque además la mayoría de la parrilla corrió aquí hace cinco meses, así que tendré que ponerme al día rápidamente en los entrenamientos libres", explica el bicampeón del mundo de Fórmula 1.

"También será difícil en Mónaco, porque allí es muy importante el 'feeling' con el coche. En Bahréin las cosas fueron bien y en Ímola no estaba contento, pero acabé a medio segundo de Esteban (Ocon, su compañero). No me preocupa tanto el rendimiento. Llevará tiempo, pero me aseguraré de que soy lo más competitivo posible para no decepcionar a nadie", añade el ovetense.

Sobre su punto en Imola, a pesar de reconocer que no estuvo a su mejor nivel, Alonso asegura estar contento: "Me sentí feliz de lograr el punto y de ver a ambos coches en los puntos, pero las sensaciones después de la carrera fueron un poco bajas. El fin de semana, en general, no le saqué el máximo al coche, así que no fue fácil. Pero sigamos adelante".

El Alpine A521 mejora carrera tras carrera y el asturiano poco a poco se aclimata a su nuevo monoplaza, por lo que espera estar al 100% en las próximas carreras.

"Uno piensa que va al cien por cien pero a veces hay algo más para llegar a ese límite. Y trabajamos un par de asuntos como el feedback, el volante y otras afinaciones que necesitas en el coche para tu estilo de pilotaje y tus sensaciones. Estamos en esa fase, llevará algunas carreras más pero aquí, en Portimao, nos acercamos ya a ese cien por cien", señala Fernando.

Sobre el circuito, Alonso destaca la ventaja del resto de pilotos porque corrieron en tierras portuguesas con el nuevo asfalto la pasada temporada, aunque él esté muy familiarizado por los entrenamientos del WEC con Toyota.

"Veremos cuáles son las condiciones este año y quiero mirar hacia delante. Es uno de los mejores circuitos en términos de sensaciones mientras se conduce, pero luego, para sacar el máximo, quizás sea más difícil que en otros", afirma.

Sin embargo, y tal y como ha explicado en otras ocasiones, el objetivo sigue siendo 2022 y el cambio de reglamento: "Será difícil, es una temporada para prepararnos de cara a 2022, somos conscientes de eso, aunque competimos cada dos semanas y debemos cumplir con el paquete que tenemos. Es un desafío que tomamos y del que disfrutaremos. Intentaremos ser positivos, pero pensamos a largo plazo, no sólo domingo a domingo".