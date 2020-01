Fernando Alonso está 'on fire' en este comienzo de 2020. El asturiano afronta un año que se presenta vital para su futuro más inmediato y quizá también más lejano que acabará tras 365 días en los que tiene varias cosas en mente. Entre ellas, ganar las 500 Millas de Indianápolis y ser así uno de los pocos elegidos en conquistar la Triple Corona.

Sin embargo, su primera cita con la competición este año será en el Rally Dakar. Será en su primera participación en la prueba más importante que se disputa en las dunas. En una de las carreras más duras del automovilismo. Para dar la talla se ha preparado a conciencia, y también tiene a Marc Coma de copiloto y a un Toyota Hylux que es el mejor coche posible en la arena.

Sí, es su debut, y ganar es prácticamente imposible sabiendo que con él hay otros más expertos como Al-Attiyah y el propio Carlos Sainz, pero Fernando ha trabajado y no precisamente poco, y además es un animal competitivo que no entiende el significado del verbo 'perder'.

El Dakar 2020, primero en disputarse en Arabia Saudí, comenzará el 5 de enero a las 07:20 de la mañana hora peninsular, y terminará el 17 de este mismo mes con una llegada prevista a las 09:45 en Qiddiya. Veremos qué termina por pasar, pero sin duda para un debutante finalizar esta dura prueba sería ya un éxito. Todos empiezan... pero no muchos acaban.

Objetivo: la Triple Corona

Será sin duda la gran atracción de las dunas, pero Fernando Alonso no se olvida del asfalto. A falta de cerrar varios proyectos, el asturiano tiene entre ceja y ceja ganar las 500 Millas de Indianápolis. Va a correr en ellas, y será por tanto su tercera participación en esta legendaria prueba. Eso sí, tras un 2019 en el que ni pudo participar en la carrera, todo está por ver primero en qué coche compite.

Con Honda tiene sus más y sus menos, aunque ya ha limado asperezas con ellos. Y su experiencia con Chevrolet, en 2019, no fue la mejor posible. Bien cierto es que McLaren no hizo precisamente un brillante trabajo con el coche de Fernando, pero de no ser por el fallo de la unidad nipona en 2017 podría haber luchado por la victoria contra Sato en su primera participación.

De ganarla, y tras hacerse con las 24 Horas de Le Mans en las dos ocasiones en las que ha corrido en ellas, sumaría el entorchado que le falta para tener la Triple Corona. La primera pieza del tridente la consiguió en 2006 cuando logró el triunfo en Mónaco con el Renault de Fórmula 1.

¿Fórmula 1 en 2021?

Por cierto, la F1 también entra en juego en 2020. Sí, no va a correr en ella salvo sorpresón de última hora, pero en 2021 sí tiene intención de hacerlo y este año es clave. Clave porque no tardarán mucho en producirse los bailes de nombres en una temporada en la que prácticamente nadie tiene asegurado un asiento para el próximo curso.

El comienzo de año será vital, y lo divertido es que de las cinco primeras pruebas hay dos, Holanda y Vietnam, en las que nadie de la actual parrilla ha corrido una sola vez. Las miradas apuntan a Sebastian Vettel, cuya salida de Ferrari parece prácticamente segura salvo que dé por fin un golpe de autoridad. Ese movimiento será el que condicione todos los demás.

Porque se quedaría un asiento libre en Ferrari, uno muy goloso de cara a 2021 en el que hay cambio de normativa. Además, en la 'Scuderia' quieren a Lewis Hamilton, con lo que de hacerse con sus servicios lo que quedaría libre es una plaza en Mercedes. Eso sí, también le ponen ojitos a Carlos Sainz tras su gran temporada en McLaren.

Complicado es que Fernando Alonso vuelva a Woking, pero el volante podría terminar en manos del propio Vettel con lo que estaríamos en las mismas y una plaza libre en Maranello. También podría ser Daniel Ricciardo quien cambie el amarillo por el naranja y que el asturiano cierre el círculo acabando en el equipo en el que conquistó dos Mundiales.

Todo depende de la Fórmula 1 y del propio bicampeón, que ya ha confirmado que para 2021 va a correr o en Fórmula 1 o en el WEC con los 'hypercars'. Con todo, este año también puede guardar sorpresas en el futuro de un Fernando Alonso que está más que demostrado que vive por y para la velocidad y el mundo del motor.

