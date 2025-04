Un expiloto de F1 cree que Max Verstappen se unirá a Aston Martin... en el lugar de Fernando Alonso

Es el rumor que sobrevuela la Fórmula 1 en los últimos tiempos: el serio interés de Aston Martin en Max Verstappen. El equipo verde quiere que se convierta en el sustito de Fernando Alonso de cara a la temporada 2027 o 2028, dependiendo de las intenciones de retirada del piloto asturiano.

Y el expiloto Juan Pablo Montoya cree que el acuerdo se cerrará pronto. Ha dicho en declaraciones a 'Vision 4 Sport' que la oferta de Aston Martin en ningún caso la podrá rechazar.

"Max Verstappen recibirá una oferta que no puede rechazar de Aston Martin. Podría darle a Red Bull una oportunidad durante un año y tiempo para que Adrian Newey comience a descifrar el nuevo coche. Adrian no puede hacer eso de inmediato. Es un grupo nuevo y todos tienen que empezar a trabajar juntos", dice el expiloto colombiano.

"Si yo fuera Max, iría a Aston Martin. Mercedes también sería genial, pero Aston sería la opción lógica teniendo a Adrian y a Honda. Todo con lo que ha ganado está ahí", mantiene.

Está convencido de que van a mejorar. Aunque poco a poco. Quizá 2026 no sería el año en el que pudieran luchar por el título, pero sí al siguiente: "¿Van a ser mejores el año que viene? Seguro. Pero no creo que vayan a empezar a ganar una serie de carreras. Pero si Red Bull tiene problemas en el primer año, entonces no me sorprendería que en la tercera carrera Max ya haya firmado con otros".

La retirada de Fernando Alonso

Montoya tiene claro que si llega Max es porque Fernando se marcha: "Si Verstappen se une a Aston Martin, Fernando Alonso se retirará y se convertirá en embajador vitalicio de la compañía".

"Alonso estaría cabreado hasta cierto punto, pero es la elección correcta...", sentencia.