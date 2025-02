Un expiloto de F1 advierte a Antonelli: "Mercedes tiene un plan B..."

En Mercedes la dupla oficial de pilotos en este 2025 serán George Russell y el novato Kimi Antonelli. Para el italiano será su primera experiencia como piloto de Fórmula 1. Una apuesta de futuro para Mercedes, pero arriesgada. El junior viene para sustituir a Lewis Hamilton, una leyenda de la escudería alemana y de la historia del Gran Circo. Todo un reto.

Sin embargo, el expiloto Christian Danner afirma que el equipo alemán "tiene un Plan B" por si el joven piloto no consigue adaptarse al monoplaza.

Valtteri Bottas podría ser una opción. El finlandés es uno de los pilotos probadores de dicho equipo. Con experiencia en la élite del automovilismo y que ya sabe qué significa trabajar para Mercedes.

Bottas fue piloto de la escudería dirigida por Toto Wolff durante el periodo de 2017 - 2021 junto a Lewis Hamilton. En la etapa más exitosa de la fábrica y donde consiguieron en cada una de las temporadas el Campeonato de Constructores.

Sin embargo, el expiloto alemán confía en las capacidades de Antonelli: "Es muy rápido, así que puede hacerlo, no hay duda. Todo el mundo dice, guau, grandes cosas, qué talento increíble...".

Aunque no descarta que el piloto no consiga adaptarse y tengan que optar por la segunda opción. "También puede suceder que sea rápido, pero se caiga, eso le pasó bastante a menudo, no solo en Monza cuando estuvo allí por primera vez, también durante las pruebas de conducción con estos coches TPC", recuerda Danner en 'Motorsport-Magazin'.

En resumen, Antonelli junto a George Russell son el 'Plan A' para Mercedes en este 2025. Pero si las cosas no van bien en Mercedes, Christian Danner asegura que "definitivamente tienen un plan B".