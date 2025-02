Lewis Hamilton deja un legado a Kimi Antonelli en Mercedes: ¡Ojo a los consejos que le da!

Andrea Kimi Antonelli tiene la difícil papeleta de sustituir a Lewis Hamilton en la temporada 2025. Tras 12 temporadas en Mercedes, el británico ha optado por el rojo Ferrari. En sustitución, asciende el joven piloto de 18 años que tiene en su mano destruir varios récords de precocidad en la competición.

En cambio, tiene la presión de afrontar su primera temporada en un equipo con altas aspiraciones como es Mercedes. Hamilton es un buen ejemplo de irrupción en un grande de la competición, tal y como fue su debut en 2007 con Fernando Alonso y McLaren.

"Me dijo que disfrutara, que no me preocupara por las circunstancias externas", reveló en la rueda de prensa del martes que ese era uno de los consejos recibidos del británico. No fue el único: "Sólo trabajar en ti mismo, disfrutar del proceso, eso fue lo principal que dijo".

Pese a que Antonelli naciera un año después, puso de ejemplo la irrupción de Hamilton en la Fórmula 1: "Recordando su temporada de 2007, que fue increíble porque estuvo a punto de ganar el campeonato en su año de debut, lo más impresionante fue su regularidad".

El británico se midió a todo un bicampeón del mundo como Fernando Alonso, al que igualó en puntos en una temporada donde la tensión entre el asturiano y el equipo era insoportable: "Lo que hizo realmente bien es empezar bien y luego seguir evolucionando sin intentar hacer demasiado... eso es lo que yo voy a intentar hacer". El nuevo rostro de Mercedes quiere competir a George Russell.