Un vídeo en medio en la nieve. Así ha reaccionado Lewis Hamilton a todos los rumores sobre su futuro que continúan invadiendo la información de la Fórmula 1 en las últimas horas. El siete veces campeón del mundo, eso sí, no se 'moja'.

"Hola mundo, no he estado aquí por un tiempo. Estoy en la montaña entrenando todos los días, haciendo bien a mi mente y mi cuerpo. Voy de excursión a la cima de la montaña todas las mañanas", inicia su mensaje el piloto británico, que todavía no ha renovado con el equipo Mercedes.

Además, cuenta cómo son sus entrenamientos más extremos: "En 3 de esas caminatas, practico esquí de fondo una vez que llego a la cima, que está a 3400 m, increíble. Me encanta el entrenamiento en altitud, hay menos oxígeno en las alturas, por lo que hacer ejercicio es mucho más difícil que al nivel del mar, simplemente subiendo las escaleras lo sientes a 2000 m. Normalmente, cuando termino de entrenar aquí y vuelvo a correr a nivel del mar, es fácil. Estoy tratando de encontrar el equilibrio adecuado en cardio y desarrollo de fuerza".

Hamilton afirma que está "sano" y "mentalmente fuerte" en su particular burbuja. "Espero que se mantenga lo más positivo posible con todo lo que todavía está sucediendo. Manten tu cabeza en alto. No puedo esperar a verlos a todos pronto en algún momento. Enviándote amor y luz", finaliza su mensaje.

Mientras, Mercedes continúa mandando mensajes. El último ha sido una clara advertencia a George Russell, el piloto que sustituyó a Lewis cuando dio positivo por coronavirus y que suena para ocupar su plaza en caso de renovar.

Las negociaciones continúan en marcha y en los próximos días se conocerán noticias sobre el futuro del campeón del mundo. Las dos partes quieren continuar, pero parece que el tipo de contrato no termina de convencer a Hamilton.

A dos meses del comienzo de la temporada, el inglés entrena en la montaña al margen de todos los rumores. La Fórmula 1 espera la confirmación de la continuidad de su campeón.