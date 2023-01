A pesar de que Esteban Ocon terminó por delante de Fernando Alonso en la clasificación de la Fórmula 1, tanto los pilotos como los directores de equipo consideraron que el asturiano hizo mejor temporada. Algo que seguro no ha sentado nada bien al piloto de Alpine.

Ocon siempre ha estado muy cuestionado a pesar de haberle considerado como uno de los pilotos con más talento de la nueva generación. Él no disfruta con la actual F1 y no tiene ningún reparo en decirlo: "¿Disfrutar? No, claramente no".

En declaraciones que recoge 'Car and Driver', admite que las nuevas normas no le convencen: "En primer lugar, es el primer año de las nuevas regulaciones, por lo que mejorará y, con suerte, y nuestro automóvil irá en la dirección correcta".

"Los coches son pesados, tienen menos agarre, pero diría que la degradación es un poco menor, así que eso es algo bueno", comenta el piloto galo.

"Pero también creo que todo lo que la Fórmula 1 ha puesto ahora en términos de regulaciones para acercar los coches, y en cuanto a las carreras, es mejor ahora", comenta.

Recuerda el pasado como el momento en el que más disfrutó de la F1. Sobre todo en los años en los que Fernando Alonso logró el bicampeonato: "Los años que me hicieron soñar con la Fórmula 1 fueron 2005 y 2006 cuando tuvieron la guerra de neumáticos. Fue impresionante porque la tecnología mejoró la lucha entre Renault y Ferrari".

El sonido de los motores, otra cosa que echa de menos: "Era un motor genial que sonaba muy bien, los monoplazas eran súper ligeros y muy rápidos...".