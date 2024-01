Chris Hassey, exmecánico número 1 de Fernando Alonso en su etapa en Renault, ha negado esas acusaciones que en su día se hicieron en McLaren sobre el piloto asturiano. Acusaciones serias. De soborno. De los que decían, pensaban y piensan que el bicampeón del mundo estaba tratando de 'comprar' a sus mecánicos en ese frustrante 2007 con el equipo de Woking.

Ha sido en palabras que recogen en 'Mundo Deportivo' cuando el ex de Renault ha contado que eso que muchos tildaron de soborno era una práctica habitual de Alonso. Que Fernando lo que estaba haciendo era compartir sus bonificaciones con su equipo de trabajo.

"Recuerdo que cuando Alonso empezó a ganar me llamó a la parte trasera del camión. '¿Puedes venir un momento?', me dijo. '¿Puedes darme los nombres de todos los que trabajan en mi coche?'. En ese momento solo había seis personas, creo recordar", cuenta.

"Había como 600 euros dentro"

Y prosigue: "Le di los nombres. En la carrera siguiente me llamó de nuevo. Tenía una gran pila de sobres. 'Esto es para ti y los muchachos', dijo. Pensaba que era una tarjeta de agradecimiento... pero había como unos 600 euros dentro".

"Le pregunté que para qué era eso. 'Es parte de mi bono, lo que Briatore me da cuando lo hago bien o termino entre los tres primeros. Quiero compartirlo con vosotros, porque sin vosotros no podría hacerlo', me respondió. Le dije que no era necesario que lo hiciera", cuenta.

Esa actitud la mantuvo en McLaren. Sin embargo, en Woking no les gustó demasiado e incluso le acusaron de tratar de sobornar a la gente.

Hassey apunta directamente a Ron Dennis: "Él le detuvo. Le dijo que ahí no. Alonso no estaba sobornando a nadie en McLaren. No estaba haciendo nada para que lo hicieran mejor que el resto del equipo. Solo quería compartir ese bono con los que trabajaban en su coche".

"Es el tipo de persona que es Alonso"

En ese momento, habla de lo que sucedió en Bahrein 2005, con el premio que recibió tras ganar en Bahrein 2005: "Quiero darte este trofeo, es tuyo'. Es el tipo de persona que era Alonso".

"Gran parte de la prensa trataba de hacerle daño. No fue nunca agresivo con nadie. No era manipulador, ni con los pilotos que tenía en el otro coche. No ocultaba nada", sentencia Hassey.