La situación en el seno del garaje de Haas atraviesa un momento crítico. Sus dos pilotos, Mick Schumacher y Nikita Mazepin, han tenido diversos rifirrafes dentro y fuera de la pista, lo que ha obligado a Gunther Steiner, jefe de la escudería, a intervenir para tratar de evitar que el enfrentamiento vaya a mayores.

Si durante el GP de Azerbaiyán en Bakú el piloto ruso casi manda contra el muro al alemán en una acción sumamente peligrosa en la que trataba de mantener la posición, en el GP de Francia se repitió la historia.

En el inicio de la carrera, en la curva 3, Mazepin trató de aprovechar un espacio y obligó al hijo del 'Káiser' a salirse de la pista para evitar una colisión.

Tras la carrera, en declaraciones a 'Sky Alemania', Schumacher se ha revelado: "No tiene por qué ser así. Creo que tendré que volver a hablar con el equipo sobre ello. A fin de cuentas, si tiene que ser así, entonces será así. Así que haremos lo nuestro. Creo que él está haciendo lo suyo".

"Creo que la mayoría de la gente puede explicarse eso, que tal vez no tenga que ser así. Creo que él (Mazepin) fue bastante abierto o comunicativo al respecto en la prensa. Ese es probablemente su estilo", ha señalado el vigente campeón de Fórmula 2.

Por último, Schumacher ha dejado una pincelada que no gustará al moscovita... ni a su padre: "Quizá no nos entendamos del todo a ese nivel. Pero al fin y al cabo, quizá tengamos que sacar los codos".

Mezepin, por su parte, afirmó que todo fue "muy normal": "Creo que estando atrás, las oportunidades no surgen muy a menudo. Surgió una oportunidad, y me alegré de haber estado lo suficientemente alerta y preparado para aprovecharla y sacar provecho. Pero al final no pude aprovecharla del todo".

Steiner, por su parte, no se casa con nadie: "Creo que, dadas las circunstancias, fue una acción de carrera, pero no fue injusta. Mick intentó adelantar a George [Russell], es lo que creo que pasó, y luego tuvo que frenar porque no lo consiguió. Entonces Nikita aprovechó su oportunidad y se metió por dentro".

"Hablé con los dos porque no vi la imagen por completo. Así que llegué a la conclusión de que fue un lance de carrera, pero no fue injusto", ha zanjado el jefe de Haas.