Lewis Hamilton ya sabe lo que es subirse al nuevo y espectacular Mercedes W13 del Mundial de Fórmula 1 de 2022. El inglés, en imágenes que ha compartido la marca a través de su cuenta de Twitter, ha dado una vuelta en la pista de Silverstone, ubicada a unos diez minutos de la sede de la marca de la estrella en Brackley.

Fue en un 'filming day' en la pista inglesa donde se pudo ver al coche y al heptacampeón ser uno solo en el mítico asfalto de una de los circuitos más legendarios del Mundial.

Primero se grabó cómo Lewis salía del garaje y pasaron de esconder cualquier mínimo detalle con unos planos brutales que hacen ver cómo se verá un coche de 2022.

Tanto de los laterales como del frontal... como de la vista 'on board' de lo que muy pronto veremos con luchas en pista en una temporada que promete, y mucho.

Taking our all-new 2022 @F1 beast for a drive. 👊 Ride onboard for @LewisHamilton's very first lap in the W13! pic.twitter.com/SUG5drcUQz