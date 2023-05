Fue de las acciones más destacadas del Gran Premio de Miami y eso que, al uso, no tuvo su repercusión directa en la carrera a modo de adelantamiento o estrategia.

Fernando Alonso, mientras rodaba tercero, se dedicó a mirar las pantallas del circuito para ver cómo iba su compañero, Lance Stroll.

Tras la carrera, en la rueda de prensa posterior al podio, el bicampeón del mundo de la Fórmula 1 explicó su 'sobrada'.

"En este circuito hay pantallas grandes fuera de varias curvas lentas y es muy fácil seguir la carrera por la televisión mientras pilotas...", arrancó el asturiano.

En ese momento, Max Verstappen le interrumpió para rendirse ante él por su capacidad de conducir y controlar otros campos de la carrera a la vez.

"¡Eres como un maestro de vida ('Life Coach')! Como lo de la última carrera (en Bakú), ya sabes, que estabas como 'intenta usar mi balance de frenos', ¿sabes? Es algo bueno..", señaló el vigente campeón entre risas.

"Vi un adelantamiento (de Stroll, por las pantallas) a un Alfa Romeo o a un Alpine y luego simplemente tenía curiosidad en qué posición estaba", añadió Fernando para completar su intervención.

'Checo' Pérez, que completaba el podio, también tomó partido en la conversación. "Estabas diciendo: ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por fuera!", dijo en tono jocoso.

Racer. Life coach. TV addict.@alo_oficial kept a watchful eye over team mate @lance_stroll during Sunday's race! 📺🍿#MiamiGP #F1 @AstonMartinF1 pic.twitter.com/Xb4ROcwN6E