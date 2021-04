Red Bull Honda parece estar a la cabeza de la parrilla. Adiós al dominio con mano de hierro de Mercedes. Una nueva era ha comenzado en la Fórmula 1 y el equipo de las flechas de plata son conscientes de ello, aunque no les hace mucha gracia.

James Allison, director técnico de Mercedes, afirma que en el equipo "no les gusta estar en la segunda posición", a pesar de que ve como "algo natural" luchar por las primeras plazas.

"Creo que es parte de la naturaleza humana que, cuando te pican, saltas un poco más intensamente de lo que lo harías de otra manera y ciertamente no disfrutamos. Nos encanta la competición y la pelea, pero ciertamente no nos gusta sentirnos en segunda posición", explica.

"Hemos estado haciendo todo lo posible para mejorar nuestro coche y tratar de sufrir ese dolor por el menor tiempo necesario", detalla Allison en declaraciones facilitadas por Mercedes.

Ser segundo, para Mercedes, es una "sensación diferente". " He comentado interna y externamente que, aunque el año pasado fue increíble en muchos sentidos, que produjimos uno de los mejores autos de carreras de todos los tiempos y tuvimos una temporada inmaculada, no hubo muchos momentos que fueran profundamente memorables", indica.

"Una victoria fácil no permanece en la mente como una que se lucha con uñas y dientes, como la de Baréin", finaliza el director técnico de las flechas de plata, que espera una gran batalla con Red Bull Honda por el campeonato.

Eso es lo que se ha visto en las dos primeras pruebas de la temporada, en Baréin y en Imola. En Portugal, este próximo fin de semana, Lewis Hamilton y Max Verstappen volverán a protagonizar la batalla por la victoria. Una victoria que se prevé apasionante.