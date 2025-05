El enfado de Antonelli en la 'sprint' con Piastri tras perder la primera plaza: "¡Me ha echado!"

En la primera curva de la 'sprint' del Gran Premio de Miami ha aparecido el primer lance polémico entre dos pilotos. Concretamente, entre el que salía primero y el que salía segundo. Kimi Antonelli y Oscar Piastri han estado a punto de chocar en la primera curva pero han terminado evitando el incidente.

Sin embargo, el hecho de que no hayan colisionado no ha evitado el enfado de uno de los pilotos. Piastri ha terminado ganándole la posición al joven italiano pero Antonelli no ha estado nada de acuerdo con la manera en la que el australiano le ha arrebatado la primera posición.

"¡Me ha echado!", ha exclamado la joya de la Fórmula 1 por radio después de ver como tenía que salirse del asfalto para evitar chocar con Piastri. Desde la FIA no han considerado que hubiera nada punible y es por ello que se ha quedado todo como estaba. Por desgracia para Antonelli, este incidente le ha costado más de una posición. Tras la primera curva, ya rodaba cuarto.