Lance Stroll ha recibido una crítica salvaje por parte de Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull. Uno de los grandes nombres de esta Fórmula 1, que ha sido durísimo con el compañero de Fernando Alonso en Aston Martin.

Marko ha dejado estas declaraciones que recoge 'Grand Prix': "Me pregunto si Lance Stroll realmente quiere ser piloto y si trabaja muy duro para lograr buenos resultados".

"Ha tenido algunas carreras muy buenas y otras muy normales", dice el asesor de Red Bull después del Gran Premio de Canadá.

Lance precisamente corrió en casa este fin de semana. Finalizó séptimo, por detrás de Fernando. Un resultado muy correcto para Aston Martin después de los problemas de las últimas carreras.

Pero Stroll, el hijo del gran dueño de la escudería, no se ha librado de las críticas de un Marko que no suele morderse la lengua en sus críticas. Tanto que ha llegado a decir que no sabe si su objetivo final es ser piloto.