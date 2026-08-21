Dura 'queja' de Alonso a Aston Martin y Honda en Zandvoort: "El motor hace..."

El asturiano, que terminó decimosegundo en los primeros libres del GP de Países Bajos, dejó un mensaje algo preocupante en un fin de semana en el que se espera que el Aston dé un paso al frente.

Fernando Alonso sigue mejorando con el Aston Martin. En Zandvoort, la escudería británica ha incorporada el nuevo motor Honda con el que se supone que el rendimiento de Alonso y del monoplaza debe mejorar.

Los primeros resultados en la primera sesión de entrenamientos libres han sido especialmente esperanzadores. Fernando ha firmado el decimosegundo mejor tiempo siguiendo con la nueva dinámica positiva con la que terminó el Gran Premio de Hungría.

Sin embargo, el asturiano ha dejado algún comentario negativo sobre el rendimiento del nuevo motor Honda. La fábrica japonesa ha desarrollado un nuevo prototipo este tiempo de 'parón'. Ese gran cambio sumado a las mejoras introducidas en Hungría le han cambiado la cara a Fernando.

Aún así, Alonso deja algunas dudas con ese nuevo motor después de un mensaje bastante llamativo: "El motor hace lo que quiere". Esta radio de Fernando plantea alguna que otra incógnita sobre el rendimiento del nuevo Aston. No obstante, y a pesar de las palabras del asturiano, la realidad es positiva.

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