El doloroso dato que va a alcanzar Fernando Alonso en el próximo Gran Premio de Japón

El inicio de 2025 de Fernando Alonso está lejos de ser positivo. El asturiano no ha acabado ninguna de las dos carreras de la temporada. En el caso de Australia fue por un accidente cuando peleaba por la novena posición, mientras que en China se retiró por un problema con los frenos.

En lo relativo a las prestaciones del monoplaza tampoco se pueden extraer muchas conclusiones ya que de las dos citas, la primera en Melbourne estuvo marcada por la lluvia donde su compañero, Lance Stroll, cosechó un gran sexto puesto.

Lo que sí se va a concluir es un doloroso dato sobre la ausencia de el español en lo más alto del podio, tal y como recoge 'Autosport'. De no ganar en el Gran Premio de Japón, el asturiano cumplirá 203 carreras sin ganar. O lo que es equivalente, la mitad de su trayectoria deportiva.

Fernando Alonso va a sumar 406 Grandes Premios en el trazado de Suzuka y no gana desde su carrera 203. Media vida en la Fórmula 1 sin lograrlo. Su última victoria quedó en el recuerdo por ser en casa: el Gran Premio de España de 2013. Lo consiguió con Ferrarien una temporada donde acabó subcampeón y donde Sebastian Vettel dominó con el Red Bull.

Aston Martin dio una segunda ola de alegrías con los ocho podios en 2023. Y aquel año en Mónaco tuvo la oportunidad de romper la racha pero una mala decisión en la parada frustró la victoria del de Oviedo. 2026 se plantea como la última oportunidad para dar el salto a la parte delantera con Adrian Newey como gran fichaje.

