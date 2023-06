El inicio de campaña de Ferrari no es, ni de lejos, como habían planeado desde Maranello. Se encuentran en cuarta posición en el Mundial de Constructores, en tierra de nadie, y tan solo han conseguido subirse al podio en una ocasión.

Por su parte, Carlos Sainz está siendo el hombre que, a duras penas, está sacando adelante al equipo con sus actuaciones y, sobre todo, con sus puntos. Sin embargo y pese a ello, el madrileño es el centro de los rumores de cara a un posible futuro lejos de la marca italiana.

Por todo ello, a través de una entrevista concedida a 'Motorsport Italia', Sainz ha dejado claro cuales son sus intenciones y qué es lo que espera del equipo: "Quiero quedarme en Ferrari; lo tendremos todo para ganar".

El contrato de Carlos finaliza en 2024, y el español ha dejado claro en varias ocasiones que le gustaría tener claro su futuro para poder centrarse al cien por cien en lo que sucede dentro de la pista.

"No quiero mentir, no me gusta empezar una temporada sabiendo que es mi último año de contrato, quiero saber lo que me espera a largo plazo. Por eso, una de las prioridades durante el próximo invierno será aclarar mi posición", ha comentado Sainz.

Además, el piloto de Ferrariha mandado, en cierta manera, un órdago a su propia escudería de cara al futuro, insistiendo en su idea de conocer cuanto antes su futuro: "Esta será mi prioridad de invierno, si no es posible me veré obligado a buscar en otra parte".

¿Audi en 2026? Sainz lo aclara todo

Uno de los temas más comentados ha sido la posible marcha de Carlos Sainza Audide cara a 2026. No obstante, la cosa se queda ahí, en rumores. Por ello Sainz ha aprovechado para dar su punto de vista respecto al tema.

"Sinceramente creo que hay semanas en las que hay poco que contar de lo que pasa en la Fórmula 1. Así se van perfilando historias, quizás en un periodismo menor, para intentar conseguir unos cuantos 'clicks' más o ganar algo de notoriedad", ha afirmado el madrileño.

Por si fuera poco, Carlos ha zanjado cualquier tipo de rumor que le vinculen fuera de la marca italiana: "Sé muy bien que no he hablado con ningún otro equipo que no sea Ferrari".

¿Puede pelear Ferrari por cosas grandes este año?

El dominio de Max Verstappen y de Red Bull es prácticamente incontestable. Únicamente Fernando Alonsoy Aston Martin han podido acercarse mínimamente a los austriacos.

Por eso mismo, Carlos ha sido preguntado sobre si, en la segunda mitad de la temporada, Ferrari va a poder reducir esa brecha y plantarle cara a Red Bull y Aston Martin.

"Si conseguimos encontrar lo que queremos, creo que sí, el reto es entender a fondo cómo funcionan los monoplazas de esta generación y si lo conseguimos, creo al cien por cien que Ferrari tiene la capacidad de darme un coche ganador", ha concluido Carlos Sainz.