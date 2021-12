Alpine ha terminado la temporada en quinta posición en el mundial de constructores, lejos del tercer lugar que logró Renault el curso anterior. A pesar de ello en el equipo francés están satisfechos.

El rendimiento de sus dos pilotos, Fernando Alonso y Esteban Ocon, ha sido bueno y en algunas carreras incluso por encima de sus posibilidad. Por ejemplo la victoria que logró Ocon en el GP de Hungría.

La Fórmula 1 ha comparado los datos de ambos: ¿quién ha sido más decisivo para Alpine en este 2021? Estos son los números.

Alonso ha terminado por delante de su compañero en carrera en once ocasiones, una más que Ocon. Empatan en clasificación, a 11. Con respecto a los puntos, como ya se ha mencionado, son siete de diferencia: 81 por 74.

Ocon ha logrado el mejor puesto del año para Alpine. Esa victoria en Hungría en la que Alonso, por cierto, fue clave con su defensa sobre Lewis Hamilton. El español logró subir al podio en Catar, quedando tercero.

La realidad es que ambos pilotos han completado un gran mundial y el equipo francés es consciente que si logra un buen coche para 2022, tanto Alonso como Ocon estarán delante en parrilla.

