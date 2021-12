A pesar de no estar presente en la Gala de la Federación Internacional de Automovilismo celebrada en París en la noche de este jueves, Fernando Alonso fue uno de los protagonistas de la noche en la capital francesa.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 fue galardonado en la categoría de mejor acción del año en el automovilismo mundial por su defensa a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría.

Al volante de un Alpine infinitamente inferior al potentísimo Mercedes, el asturiano aguantó al británico 11 vueltas, dando margen y espacio a su compañero, Esteban Ocon, para que cogiese distancia con respecto al heptacampeón, que iba lanzado a por la victoria, y así subirse a lo más alto del podio por primera vez en su trayectoria en el 'Gran Circo'.

"Fue una pelea intensa y estoy muy contento de que a los aficionados les haya gustado. Nos vemos muy pronto", señaló Alonso en un vídeo mostrado en la gala sobre su exhibición en Hungaroring.

🏆 #FIAPrizeGiving2021 - The #FIAActionoftheYear award, voted by motor sport fans via social media, celebrates the most spectacular actions from across FIA Championships throughout the year. Thank you for that unforgettable moment @alo_official @F1 🇪🇸 pic.twitter.com/CrZlVq2wEr