Max Verstappen tiene en su cabeza lo que sería la Fórmula 1 ideal. El neerlandés, que no se ha mostrado especialmente fan de las 'sprint race' como la que habrá en el GP de Azerbaiyán, cree que lo que necesita la competición no son tantas carreras sino algo que llevan buscando tiempo y que no han encontrado aún.

Y eso es, simplemente, igualdad. Igualdad entre equipos. Que todos compitan y lo hagan de verdad. Que sea como en un 2012 en el que hubo hasta siete ganadores diferentes en las siete primeras pruebas. Sí, eso parece complicado viendo cómo domina Red Bull. Porque los de las bebidas energéticas han tomado el relevo de Mercedes, y carrera que hay carrera que ganan.

Incluso cuando salen en mitad de la parilla, como pasó con Verstappen en Jeddah, llega al podio el coche. Les sacan mucho a sus perseguidores, y a saber además si están guardando algo del rendimiento del RB19.

La sanción por exceder el límite presupuestario en 2021 podría pasarles factura, pero de momento no está siendo así. Mientras, Verstappen pide equilibrio.

"Si tienes coches igualados, cuando hay más y más que puedan ganar, el espectáculo es genial. No debes cambiar nada. Con seis o siete equipos peleando por la victoria... eso sería increíble", cuenta en 'Motorsport Week'.

Porque para él eso del sprint no vale de nada: "Eso no es el ADN de la F1. Aquí se trata de sacar el máximo en clasificación y de tener una gran tanda larga en carrera".

"Por eso sí se debería cambiar el formato. Si tienes un coche rápido no se debe arriesgar. Prefieres mantener con vida el monoplaza", insiste Max.

De momento, en tres carreras suman tres victorias, con dos de Verstappen y otra de Sergio Pérez. Su gran rival ha sido Fernando Alonso, con un Aston Martin que lleva tres podios en tres pruebas.