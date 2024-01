Desde el primer momento en que Fernando Alonso se subió a un F1 hay quien ya vio que iba a ser campeón del mundo. Desde ese día, en 1999, hubo quien en Minardi ya vio en el asturiano a un piloto que iba a hacer historia en el automovilismo. Desde un día en que el español sorprendió a propios y a extraños... y en el que dejó una anécdota que un ex del equipo italiano ha querido recordar.

Ha sido en palabras para 'Formula1.it' donde Cesare Fiorio, ex trabajador de Minardi, desveló lo que hizo Alonso en, ojo, su primera vuelta con el monoplaza.

"Sale de la horquilla justo antes de entrar en boxes, reduce todas las marchas... y frena muy tarde. Ahí estaba yo, en el muro", cuenta.

"¿Pero qué hace este tipo?"

Y dice: "Pensé, '¿pero qué hace este tipo? Se quiere suicidar'. Ahí es cuando intervengo y le pido que vuelva a boxes de manera inmediata".

"En cuanto sale del coche me pregunta que por qué le he detenido. 'Te dije 15 vueltas despacio, no como un loco'. Me mira y me dice que va lento", dice Fiorio.

"Fue dos segundos más rápido que el mejor"

Sus cronos lo decían todo: "Rodó dos segundos más rápido que el mejor del resto. 'Va a ser campeón del mundo', me dije en ese momento".

"Nunca he visto a alguien así. Con esa sensibilidad. Sin errores. Sin derrapes. Siempre frena con precisión", sentencia.