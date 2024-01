Fernando Alonso y Robert Kubica. Dos pilotos que compartieron generación. Dos que, además, saben lo que es celebrar una victoria. Que han luchado juntos. Que han tenido batallas en pista. Dos rivales. Dos amigos. Dos que, a tenor de la revelación del polaco en 'La Gazzetta dello Sport', estuvieron cerca de ser, además, compañeros.

Porque, en el citado medio italiano, el que fuera piloto de BMW y Renault, entre otros equipos, ha desvelado que de no ser por lo que le sucedió, que de no ser por ese grave accidente de rally que casi acaba con su vida, habría ido a Ferrari en 2012.

Habría ido a un equipo en el que estaba Fernando Alonso. En el que el español afrontaba una nueva temporada con el mismo objetivo de siempre. Con el de ganar su tercer Mundial de Fórmula 1.

Pero no se dio: "En 2012 tendría que haber ido a Ferrari. Ahí estaba Alonso... pero no sucedió. La vida me tenía preparado otro escenario".

"Habríamos hecho grandes cosas"

"Habríamos sido una pareja de alto riesgo. Pero, en realidad, podríamos haber hecho grandes cosas", insiste Kubica.

Porque entre ellos había, sobre todo, respeto: "Pensamos igual en muchas cosas. Tener a dos pilotos que tienen una buena relación siempre es una ventaj".

"Siempre le he respetado mucho, y en la F1 la estima era mutua", sentencia Kubica.