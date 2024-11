El jefe de Ferrari responde al brutal enfado de Leclerc con Carlos Sainz en Las Vegas: "Lo hablaremos..."

Ha sido un fin de semana muy tenso en Ferrari. Charles Leclerc salió muy enfadado de Las Vegas con Carlos Sainz. Varias radios lo demostraron después de la carrera. Y el jefe de la marca italiana, Fred Vasseur, ha restado importancia a lo ocurrido aunque ha dejado claro que lo hablarán internamente.

"Siempre es la misma historia sobre si tienen que hacer comentarios o no. Hacen comentarios, y no siempre tienen la imagen completa, lo hablaremos, y no será un problema", dice el dirigente francés.

"Tenemos que evitar pelear, pero creo que al principio de la tanda debes pensar en la gestión, y Carlos Sainz ya estaba en la tercera o cuarta vuelta", apunta Vasseur.

Reconoce que no fue fácil de gestionar: "Creo que es más el hecho de que la situación era muy difícil para todos, pero vamos a hablarlo esta noche. No será un problema".

"Cuando estábamos discutiendo con Carlos para la parada en boxes, le estaba explicando que estaría por detrás de Lawson y Tsunoda tal vez, y quería entrar en boxes, pero nosotros queríamos mantenerlo en pista. Estuvimos conversando de ello y fue un poco caótico, pero cuando están en el coche tienen su propia visión de la carrera", sentencia el jefe de Ferrari.

Carlos subió al podio y Leclerc se quedó cuarto. El español no tuvo ningún problema en adelantar a su compañero en pista. Y el monegasco, con la radio abierta, dejó un mensaje de protesta muy claro: "Sí, hice mi trabajo, pero ser amable me j*** todo el maldito tiempo. Ni siquiera es ser amable, sólo es ser respetuoso. Sé que tengo que callarme, pero en un punto siempre es lo mismo".